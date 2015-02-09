Москва станет площадкой для инновационных производств – Собянин

Троицк станет крупным центром инноваций - Собянин

Правительство Москвы и "Роснано" подписали соглашение о взаимодействии в области развития инновационных территориальных кластеров в столице. Под документом поставили свои подписи Сергей Собянин и председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Правительство Москвы на протяжении нескольких лет активно поддерживает технологические площадки, научно-исследовательские проекты по производству инновационной продукции. В Москве создан технополис и шесть технопарков. Причем не только усилиями города, но и частных компаний, как тот пример, который мы сегодня видим. Москва со своей стороны оказывает всемерную поддержку и предоставляет серьезные налоговые льготы для такого рода предприятий", – заявил мэр Москвы.

В настоящее время в столице созданы три инновационных территориальных кластера: "Зеленоград", Троицкий инновационный кластер "Новые материалы, лазерные и радиационные технологии", "Физтех XXI".

Троицк станет крупным центром инноваций

В рамках соглашения правительство Москвы, "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) будут содействовать развитию высокотехнологичных производств и организаций инновационной инфраструктуры в рамках территориальных кластеров в столице.

В частности, столичное правительство намерено привлекать ФИОП к экспертизе инновационных и инфраструктурных проектов в заявляемых участниками кластерах. А ФИОП будет проводить подготовку кадров для этих предприятий.

В задачи "Роснано" войдет стимулирование спроса на продукцию инновационных производств, в том числе ее продвижение на зарубежные рынки.

"С 2011 года мы активно сотрудничаем в этом направлении с "Роснано". И совместно с ними создано около 20 новейших предприятий: по производству современных чипов, электронной оптики, композитов и целого ряда других самых современных производств. И вот на этой площадке в Троицке с помощью "Роснано" создана еще одна новейшая технологическая площадка. Мы считаем, что она заслуживает присвоения статуса городского технопарка со всеми теми льготами, которые она должна получить", – сказал Собянин

"Роснано" является одним из основных партнеров города по развитию столичной инновационной инфраструктуры. Сотрудничество осуществляется на основе соглашений, заключенных в 2011 и 2014 годах.

"Впереди у нас вместе с "Роснано" работа еще на двух площадках. Это в Зеленограде, и буквально в ближайшие месяцы, я думаю, закончится строительство нового технопарка возле МФТИ в поселке Северный, где также мы вместе с "Роснано", я надеюсь, будем реализовывать проект", – заключил мэр.