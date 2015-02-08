Сергей Собянин поздравил ученых с Днем российской науки

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ученых, исследователей и научных работников с Днем российской науки. Поздравительная телеграмма размещена на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Этот профессиональный праздник объединяет интеллектуалов, талантливых и творческих людей, которые посвятили себя благородному делу - открытию новых знаний, которые делают невероятное очевидным. Результаты вашего научного труда являются источником прогресса, способствуют развитию общества и повышению качества жизни миллионов людей", - говорится в послании.

Мэр также отметил, что в городе работают уникальные научные школы и исследовательские институты, а также реализуются крупные инновационные проекты.

Напомним, День российской науки был учрежден указом президента в 1999 году. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, созданной в 1724 году.