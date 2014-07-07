Наводнения предскажут по гравитационному полю Земли

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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне предложили использовать данные о колебаниях гравитационного поля Земли для предсказания возможных наводнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Ученые использовали данные со спутников GRACE, измерившие небольшие изменения в гравитационном поле Земли в районе бассейна реки Миссури в 2011 году, за пять месяцев до случившегося наводнения. Причиной колебаний гравитационного поля стало повышение уровня подземных грунтовых вод, которое и зафиксировали спутники NASA.

Специалисты отмечают, что метод, который они предлагают, находится в стадии тестирования и имеет ряд недостатков. Пока он пригоден только для предсказания наводнений в крупных бассейнах - от 200 тысяч и более квадратных километров. Кроме того, он имеет слабую силу в регионах, где основной причиной наводнений являются муссонные явления. К таким территориям относятся, например, Индия и Пакистан.

И еще одним минусом является тот факт, что анализ гравитационных колебаний пока занимает около трех месяцев, что не позволяет в срок принять необходимые меры для снижения негативного влияния от наводнения. Ученые надеются сократить время на обработку данных со спутников до двух недель уже к 2017 году.