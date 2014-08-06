Роскосмос создаст астрометрическую обсерваторию на Луне

Роскосмос планирует создать астрометрическую обсерваторию на Луне. Соглашение о совместном развитии проекта подписали 6 августа глава космического агентства Олег Остапенко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Роскосмос и университет также договорились сотрудничать в области разработки и внедрения новых технологий для предприятий космической отрасли, в исследовании космоса, в сфере подготовки кадров.

Кроме того, при поддержки Роскосмоса специалисты университета смогут вести исследования в области изучения воздействия факторов космического пространства. Так, ученые будут исследовать воздействие космической радиации на геном микроорганизмов на борту МКС и геном космонавтов, а также разрабатывать методы адаптации к невесомости и реадаптации.

Также КФУ и Роскосмос будут проводить совместные исследования метеоритов и космического мусора, ученые из Казани примут участие в проектах по лазерной локации космических объектов и Луны, в проектах создания радиоинтерферометров со сверхдлинной базой.

В казанском вузе планируется создать Центр космических исследований и технологий - образовательно-научный, просветительский и научно-технологический комплекс мирового уровня в области изучения ближнего и дальнего космоса, а также кластер прикладных исследований.