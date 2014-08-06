Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

06 августа 2014, 19:25

Роскосмос создаст астрометрическую обсерваторию на Луне

наука исследования Роскосмос Луна

Роскосмос планирует создать астрометрическую обсерваторию на Луне. Соглашение о совместном развитии проекта подписали 6 августа глава космического агентства Олег Остапенко и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Роскосмос и университет также договорились сотрудничать в области разработки и внедрения новых технологий для предприятий космической отрасли, в исследовании космоса, в сфере подготовки кадров.

Кроме того, при поддержки Роскосмоса специалисты университета смогут вести исследования в области изучения воздействия факторов космического пространства. Так, ученые будут исследовать воздействие космической радиации на геном микроорганизмов на борту МКС и геном космонавтов, а также разрабатывать методы адаптации к невесомости и реадаптации.

Также КФУ и Роскосмос будут проводить совместные исследования метеоритов и космического мусора, ученые из Казани примут участие в проектах по лазерной локации космических объектов и Луны, в проектах создания радиоинтерферометров со сверхдлинной базой.

В казанском вузе планируется создать Центр космических исследований и технологий - образовательно-научный, просветительский и научно-технологический комплекс мирового уровня в области изучения ближнего и дальнего космоса, а также кластер прикладных исследований.

Астрометрическая обсерватория

Астрономическая обсерватория - учреждение, предназначенное для проведения систематических наблюдений небесных тел. Чаще всего возводится на высокой местности, с которой открывался бы большой кругозор во все стороны. Каждая обсерватория оборудована телескопами, как оптическими, так и работающими в других областях спектра

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать