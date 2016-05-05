Гендиректор НПО автоматики подал в отставку после срыва старта на Восточном

Фото: ТАСС/Олег Урусов

Генеральный директор Научно-производственного объединения автоматики Леонид Шалимов подал заявление об отставке. Это связано со срывом первого старта ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.

Спутники "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218, запущенные с космодрома Восточный, вышли на целевую орбиту в конце апреля.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находились спутники, стала первой, стартовавшей с нового космодрома Восточный.

Изначально запуск был запланирован на 27 апреля, однако из-за технических проблем за полторы минуты до старта был перенесен на резервную дату – 28 апреля.

Причиной сбоя стал отказ автоматики, а точнее – неверные показания приборов. В результате должностные лица, ответственные за срыв запуска, понесли наказание. В их числе был и Шалимов.