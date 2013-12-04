Студенты МФТИ смогут работать с Большим адронным коллайдером

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Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) смогут участвовать в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Соглашение об этом подписали ректор МФТИ Николай Кудрявцев и генеральный директор ЦЕРН профессор Рольф Хойер

"Протокол является первым шагом, необходимым для включения Физтеха в эксперименты на Большом адроном коллайдере (LHC), участия в распределенных грид-вычислениях, а также в учебно-образовательных программах ЦЕРНа", — сообщил Кудрявцев.

Как заметил Рольф Хойер, сотрудничество с российскими организациями, такими как МФТИ, может стать более плотным, если Россия присоединится к ЦЕРН в качестве ассоциированного члена.

Пока основной задачей Физико-технического института является создание благоприятных условий на Физтехе для тех научных сотрудников, аспирантов и студентов, которые вовлечены в работу над исследованиями ЦЕРН.

Сейчас в ЦЕРНе работает около 100 выпускников МФТИ, которые участвуют во всех основных экспериментах коллайдера, сообщает пресс-служба института.