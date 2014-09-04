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Наука

04 сентября 2014, 13:20

Ученые насчитали на земле 117 миллионов озер

наука ученые вода Земля озера

Фото: ИТАР-ТАСС

Ученые из Финляндии и Швеции впервые подсчитали количество озер на Земле, говорится в сообщении на сайте Уппсальского университета.

Исследователи насчитали на нашей планете порядка 117 миллионов озер. Кроме того, согласно результатам исследований, покрывают они почти 4% поверхности Земли. При этом общая протяженность берегов озер в 250 раз превышает длину экватора.

Исследовательская группа под руководством профессора Лимнологического института Ларса Травника разработала метод, позволяющий автоматически отыскивать на спутниковых изображениях все озера площадью минимум 0,2 гектаров, то есть примерно четверть площади футбольного поля.

По словам ученых, подсчитать количество озер было необходимо для того, чтобы определить роль озер в круговороте различных веществ в природе. Среди прочего, исследователи определили, как микроорганизмы разрушают органические соединения в углекислый газ и метан, который затем выделяется в атмосферу. Как выяснилось, озера вносят значительный вклад в эти процессы.

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