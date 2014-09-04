Медики разработают новые методы диагностики диабета второго типа

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Ученые планируют разработать новый метод диагностики сахарного диабета второго типа, говорится в работе, опубликованной на сайте Университета Манчестера.

В исследовании участвовали молодые, ранее беременные женщины после того как у них диагностировали повышенный, средний и низкий риск развития диабета второго типа. Ученые изучили биомаркеры в их крови еще до повышении глюкозы, то есть на стадии предиабета.

"Мы обнаружили, что несколько групп жирных кислот, также связанные с жировыми отложениями, были изменены в крови, как и другие соединения, включая некоторые аминокислоты, и в некоторой степени витамин D, еще до того, как увеличился уровень глюкозы", - заявил ведущий автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Кеннеди Круикшанк.

Сахарный диабет второго типа, который затрагивает более 90% всех взрослых с сахарным диабетом, часто приводит к повреждению сердца и кровеносных сосудов, проблемам в головном мозге, глазах и почках. Это тесно связано с ожирением, отсутствием физических упражнений, а также неправильным питанием.

Однако, по мнению ученых, текущий метод классификации диабета второго типа исключительно по уровню глюкозы в крови пациента срочно необходимо пересмотреть. По словам профессора Круикшанка, когда у больного диагностируют это заболевание, у многих уже повреждены кровеносные сосуды, и их состояние после этого только ухудшается.

Впоследствии ученые планируют разработать специальный анализ крови, который поможет на ранней стадии выявить людей, подверженных риску развития диабета второго типа. Но самое главное, что это сможет позволить составить рекомендации по изменению образа жизни, чтобы уменьшить долгосрочные последствия диабета.