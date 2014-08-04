Космическому аппарату впервые удалось измерить температуру кометы

Фото: esa.int

Космический зонд "Розетта" впервые измерил температуру кометы Чурюмова-Герасименко, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства. Исследования проводились с 13 по 21 июля, когда аппарату удалось сократить свое расстояние до космического тела с 14 до 5 тысяч километров.

На таком расстоянии невозможно было определить температуру отдельных частей кометы, однако с помощью специального спектрометра VIRTIS на "Розетте" ученые установили, что средняя температура на поверхности ядра составляет около минус 70 градусов Цельсия.

Сама комета в это время находилась примерно в 555 миллионах километров от Солнца, что в три раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. В результате комета получает в десять раз меньше солнечного света, чем наша планета.

Астрономы также выяснили, что температура кометы слишком высока для того, чтобы ее ядро полностью покрывался льдом. По мнению ученых, вместо этого космическое тело имеет темную пыльную корку. Однако ученые не исключают, что на поверхности кометы могут быть участки, которые полностью покрыты льдом.

"Этот результат очень интересен тем, что дает нам первые подсказки о составе и физических свойствах поверхности кометы", - заявил главный исследователь VIRTIS Фабрицио Капасьони.

Теперь ученые планируют исследовать теплопроводность, плотность и пористую структуру внешнего слоя ядра кометы. Также в их планы входит измерение суточных колебаний температуры поверхности различных участков кометы и их изменение с приближением к Солнцу. Полученные данные исследователи предполагают использовать для составления подробной температурной карты кометы.