Доработанную версию китайского лунохода хотят отправить на Марс

Китайский конструктор лунохода "Нефритовый заяц" Ян Цзя выразил надежду, что доработанную версию его аппарата в будущем отправят на Марс, сообщает South China Morning Post.

"Я надеюсь, что еще до того, как я уйду на пенсию, китайцы начнут исследовать Марс, и мы сможем отправить улучшенную версию Юйту (название лунохода на китайском - ред.) на Марс", - сказал Цзя.

"Нефритовый заяц" успешно выполнил посадку на Луне 14 декабря. Однако 25 января он вышел из строя и потерял связь с Землей. В итоге 10 февраля после безуспешных попыток активировать луноход китайские специалисты были вынуждены признать неудачу проекта.

В феврале луноход все-таки удалось вернуть к жизни. Впоследствии КНР назвала лунную миссию аппарата "полным успехом". Тем не менее, технические проблемы продолжили преследовать луноход. Последние отчеты о работе "Нефритового зайца", которые были сделаны в мае, утверждают, что аппарат находится в крайне плачевном состоянии.