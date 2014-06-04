На МКС составят каталог более чем 400 миллионов звезд

МКС. Фото: nasa.gov

На борту Международной космической станции установят телескоп "Лира-Б", благодаря которому ученые планируют составить каталог звезд нашей галактики, заявил на круглом столе в МГУ директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Анатолий Черепащук.

По его словам, движение МКС по орбите позволит с помощью телескопа отсканировать все небо и получить данные о более чем 400 миллионов звезд и подготовить каталог.

"Лира-Б" станет первым телескопом на борту МКС. Диаметр его зеркала составит 0,5 метра, сообщает МИА "Россия сегодня". Телескоп планируют установить на станции к 2015 году.

Отметим, что в сейчас в космосе находится несколько телескопов, работающих с рентгеновским, ультрафиолетовым, инфракрасным, микроволновым, радио- и гамма-излучением. Самые известные из них – "Хаббл", "Кеплер", "Чандра".