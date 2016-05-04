В США нашли затонувший корабль капитана Кука

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У берегов США нашли место. Где был затоплен Endeavour – корабль капитана Джеймса Кука, первое судно, достигшее восточных берегов Австралии, сообщается на сайте Морского археологического проекта штата Рот Айленд.

Как выяснили специалисты, в августе 1778 года во время войны за независимость США недалеко от Ньюпорта – центра штата – была битва за Род Айленд. В ходе подготовки к сражению британцы затопили 13 кораблей, чтобы блокировать гавань, в их число входила группа из пяти судов, где был "Лорд Сэндвич" – бывшая барка Endeavour.

Ученые изучили гавань Ньюпорта и отметили девять мест, где были затоплены суда. Еще они посмотрели исторические документы, находящиеся в Великобритании, и определили, где были затоплены четыре корабля из пятерки с "Индевором". Сейчас участники проекта планируют изучить место затопления пятого корабля, а затем осмотреть суда, чтобы понять, где какой корабль был затоплен.

Джеймс Кук Английский моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана, во время которых совершил ряд географических открытий. Английский моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана, во время которых совершил ряд географических открытий. В частности, он нанес на карту части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Погиб Кук на Гавайских островах – его убили местные жители после ряда стычек с английскими моряками. Вопреки легенде, аборигены не съели путешественника. Endeavour стал первым кораблем, достигшим восточных берегов Австралии. После возвращения в Англию в середине 1771 года судно ходило к Фолклендским островам, а в 1775 году было продано в частные руки и переименовано в "Лорда Сэндвича". Во время войны за независимость барку арендовали для перевозки войск к берегам Северной Америки.

