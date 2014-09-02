Социальные сети делают людей несчастными и недоверчивыми

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Социальные сети делают людей недоверчивыми и заставляют их чувствовать неудовлетворенность жизнью, сообщает MIT Technology Review. К такому выводу пришли итальянские ученые по результатам опроса 50 тысяч человек, проведенного Национальными институтом Италии в 2010 и 2011 годах.

Респонденты должны были ответить, насколько они удовлетворены своей жизнью и оценить свое чувство по шкале от 0 ("крайне неудовлетворен") до 10 ("очень доволен"). Им также задавали вопросы о том, как часто они встречаются с друзьями в реальной жизни, какими соцсетями пользуются и каким людям, по их мнению, можно доверять.

В результате выяснилось, что большинство опрошенных чувствуют себя счастливее и больше доверяют людям, если встречаются с ними лично. В соцсетях, напротив, они относятся к другим с подозрением.