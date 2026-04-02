Что известно о летящей к Солнцу древней комете, гибель которой произойдет 2–3 апреля

02 апреля, 00:01

Наука
Последний полет: что известно о комете, погибающей из-за Солнца на глазах у землян

2 и 3 апреля жители России, возможно, смогут наблюдать разрушение древней кометы C/2026 A1. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Вопреки общему мнению, кометы вовсе не всегда обладают пышными хвостами. На самом деле это явление довольно редкое в жизни подобных небесных тел: большую часть времени своего существования комета представляет собой инертный комок камня и льда, и лишь при приближении к Солнцу у нее возникает так называемая кома, а иногда и хвост.

Мало того, образование хвоста всегда разрушительно для кометы, ведь он появляется из газов и пыли, которые "выбивает" из кометного ядра солнечное излучение. Рано или поздно ядро уменьшается настолько, что комета перестает существовать. Именно это, судя по всему, и произойдет в самые ближайшие дни с небесной гостьей C/2026 A1. Сейчас она заняла первое место по яркости среди всех комет, включенных в каталог наблюдаемых объектов, и это лидерство с большой долей вероятности обойдется ей слишком дорого.

Как можно судить по номеру, эта комета была открыта совсем недавно, в 2026 году. Группа французских астрономов-любителей просматривала свежие снимки, сделанные телескопом чилийской обсерватории Сан-Педро-де-Атакама, и обнаружила на них новое небесное тело. Сразу объявить об открытии они не смогли, поскольку точка на снимках могла оказаться космическим мусором или просто дефектом матрицы.

Чтобы исключить такие варианты, существует специальная процедура: нужно поискать тот же объект на архивных снимках, сделанных немного ранее. Если это космический мусор, то на предыдущих фотографиях его не окажется, поскольку он движется довольно быстро. Если же это дефект, то с большой долей вероятности он окажется точно на том же месте.

Отсмотрев архивы, астрономы смогли найти комету на снимках 2025 года – она выглядела точно так же, но располагалась немного в другой области неба. C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца, названному в честь немецкого астронома, который предположил, что некоторые из космических странниц представляют собой обломки одной гигантской кометы, разрушившейся несколько столетий назад. Об этом свидетельствует общий для них наклон орбиты в 144 градуса.

Сегодня астрономы считают, что Генрих Крейц был прав, и осколками прото-кометы являются в том числе Большие кометы 1843, 1882 и 1965 годов. Большая часть орбиты C/2026 A1 находится ниже (или южнее) плоскости эклиптики, поэтому лучше всего ее будет видно в Южном полушарии Земли. Жители Северного тоже смогут наблюдать космическую странницу, но заметна она будет только сразу после заката и очень низко над западной частью горизонта. И, согласно общему мнению астрономов, нынешнее приближение к Солнцу станет для кометы последним: на этом витке своей орбиты C/2026 A1 испарится.

Конечно, вещество кометного ядра не пропадет полностью – небесное тело распадется на множество осколков, настолько мелких, что они перестанут быть заметными даже для самых мощных телескопов. Впрочем, есть небольшой шанс на то, что гостья переживет этот визит к светилу, как это произошло с кометой Икэя – Сэки, пролетевшей в 1965 году и осветившей небосклон в 60 раз ярче полной Луны. Но шансов на это не очень много.

Вероятнее всего, в течение пары ночей 2–3 апреля земляне смогут наблюдать гибель небесного тела, просуществовавшего до этого момента миллиарды лет. Будем надеяться, что небо будет ясным и облака не лишат нас зрелища.

Хотя...

Гринько Николай

