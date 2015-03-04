Экс-нападающий "Спартака" решил натурализоваться в России

Ари (справа) и его экс-партнеры по "Спартаку". Фото: ТАСС

Бразильский нападающий "Краснодара" Ари подал документы на получение российского гражданства. Таким образом, Ари получит возможность выступать за сборную России, сообщает ТАСС.

В руководстве коллектива из Краснодара заявили, что футболист занимается получением гражданства по собственной инициативе.

Ари изъявил желание получить российский паспорт в декабре прошлого года, когда он женился на россиянке. Гражданство РФ позволит ему избавиться от статуса легионера в чемпионате России и стать одним из вероятных кандидатов на вызов в сборную команду страны.

Бразилец играет в России с 2010 года. Первым отечественным клубом в карьере Ари стал "Спартак", где форвард провел три сезона, в которых сыграл 89 матчей и забил 21 гол.

Два года назад Ари перешел в "Краснодар", после того, как не сумел согласовать с "красно-белыми" условия нового контракта.