Блохи атаковали жилой дом в центре столицы

В квартирах домов на Садовой-Триумфальной появились блохи

Жители дома на улице Садовая-Триумфальная жалуются на блох, атаковавших сначала подвал, а теперь и квартиры. В последние месяцы жильцы не расстаются с дихлофосом, передает телеканал "Москва 24".

Невооруженным глазом блох увидеть не так просто. Однако, по словам жителей, эти крошечные насекомые стали полноправными хозяевами дома №6 на Садово-Триумфальной улице.

Прежде чем зайти в подъезд, Константин набирает побольше воздуха в легкие, достает дихлофос и начинает очередной поединок со своим злейшим врагом. Изо дня в день кровопийцы кусаются, оставляют следы на коже. Страдают как люди, так и домашние животные.

Блохи завелись в подвале дома в начале лета, вероятно, из-за высокой влажности. Спустя месяц непрошеные гости стали подниматься выше – в подъезд и квартиры. По словам жителя дома Владимира, рядом с домом находится детский сад, и есть опасность, что насекомые переберутся туда.

В течение двух месяцев жильцы отправляли жалобы в свою управляющую компанию. Однако там на проблему отреагировали не сразу.

"Коммунальное хозяйство – это отрасль хозяйства, которая характеризуется высокой степенью плановости. В предыдущий период станция работала по грызунам, на прошлой неделе по тараканам, а на этой неделе у нас основная задача – блохи", – рассказал исполняющий обязанности директора ГБУ "Жилищник" Тверского района Антон Богатырев.

Борьба с паразитами начинается утром. К дому на Садово-Триумфальной улице подъезжает бригада дезинфекторов. Они выходят из машины, берут необходимое оборудование и устремляются в подвал.

Обработка дома занимает от силы полчаса. "Порошком посыпаем все, обрабатываем, чтобы каждый угол и метр были обработано", – говорит медицинский дезинфектор Вячеслав Садов.

Что делать при укусе насекомых

По словам специалистов, ползать и кусать паразитам осталось недолго: результат после дезинфекции наступает уже вечером. Через 7-10 дней дезинфекторы вернутся для повторной обработки: инсектициды (химические вещества для уничтожения насекомых) действуют только на взрослых особей, поэтому за один раз уничтожить блох не получится.

На распространение этих вредителей, говорят дезинфекторы, влияют многие факторы, в том числе сырость, незацементированные полы и бездомные кошки. Причину появления насекомых в доме на Садовой-Триумфальной еще предстоит выяснить.