Онищенко призвал москвичей не бояться насекомых

Лесные пожары в области спровоцировали нашествие насекомых в Москве

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал москвичей не бояться расплодившихся из-за жары насекомых. По его мнению, никакой опасности для людей они не представляют.

"Никакой угрозы для здоровья москвичей мы не наблюдаем", - заявил Онищенко "Интерфаксу".

Жара и лесные пожары в Подмосковье стали причинами массового нашествия насекомых, отмечают специалисты. Москвичи жалуются на небывалое количество жуков, тараканов, клопов и блох.

По словам координатора WWF Владимира Кревера, увеличение количества насекомых, в первую очередь комаров-толстоножек, связано с погодными условиями.

Зима была снежной, что благоприятствует зимовке насекомых, а погода, установившаяся в мае, поспособствовала их раннему "вылету", добавил Кревер.

Напомним, начало месяца было довольно прохладным, температура не поднималась выше 12 градусов, а начиная с десятых чисел мая в городе установилась почти тридцатиградусная жара.