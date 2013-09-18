Программа "Городовой": Как избавиться от крыс и ос

Фото: программа "Городовой"

Создатели программы "Городовой" рассказывают о том, с чем им приходится сталкиваться, чтобы решить проблемы москвичей. В этом выпуске: борьба с крысами и осами в мегаполисе.

Как показал опыт "городовых", соседи в многоквартирном доме - это не только люди, живущие за стеной (с ними за редкими исключениями москвичам удается договориться без помощи телевизионщиков и коммунальных служб), но и представители городской фауны, с которыми невозможно найти общий язык и прийти к компромиссу. Съезжать добровольно они не желают, а выселять "нелегалов" должны коммунальные службы. Когда комунальщики не справляются, бороться с насекомыми и грызунами приходится программе "Городовой".

На прошлой неделе в схватку с грызунами вступил корреспондент "Городового" Сергей Носачев. Он отправился в район Коптево спасать молодую семью от нашествия крыс. В Коптево нашу съемочную группу встретили Вероника и Дмитрий Антоновы с маленькой дочкой Алиной, живущие на первом этаже. В подвале их дома поселились полчища крыс, которые вольготно чувствуют себя на общедомовой территории, под окнами и перед подъездом и ничуть не стесняются жильцов дома и даже съемочной группы.

Конечно, москвичи не обрадовались такому соседству и пришли к выводу, что в доме необходимо проводить дератизацию.

Дератизация - это комплекс мер, призванных защитить жильцов от нашествия грызунов. Сюда входит не только привычная нам санитарная обработка мусоропровода, подъездов и придомовой территории, но и ряд инженерных решений, которые должны обеспечить неприступность здания для животных.

"Городовой": Как избавиться от крыс в подъезде

Для этого "городовой" отправился в инженерную службу, в ведении которой находится испещренная норами придомовая территория. Там заместитель директора ГКУ "ИС района Коптево" Сергей Андреев объяснил корреспонденту, что по регламенту норы должны регулярно заделываться цементным раствором с битыми стеклами, чтобы крыса не могла выбраться. Однако на деле этих мер оказывается недостаточно: живут грызуны в доме, и управляющая компания должна обеспечить неприступность здания и его должное санитарное состояние.

"В последнее время мы, видя такое количество грызунов, совместно со станцией дезинфекции проводим дополнительную обработку и подвального помещения, и муксорокамер", - рассказал "городовому" начальник ГУП ДЕЗ района Коптево Александр Сурков.

Получается, все делают свою работу, а крыс меньше не становится? Чтобы разгадать эту загадку, съемочная группа отправилась на станцию дезинфекции, на которую ссылались и инженерная служба, и управляющая компания.

Оказалось, чтобы избавить дом от крыс, надо объединить усилия нескольких организаций. "Дератизационные мероприятия всегда должны проводиться в комплексе с инженерно-техническими и санитарно-гигиеническими мероприятиями", - сказала замруководителя дезинфекционной станции №2 ГУП МГЦТ Наталья Голикова.

После визита "городового" инженерная служба и управляющая компания начали совместную борьбу с грызунами на прилегающей территории и в самом доме. Сотрудники организаций убрали мусор, заделали норы и дополнительно разложили яды в подвальном помещении и в мусороприемной камере. Поможет ли это решить проблему, пока неизвестно: одним днем такие вопросы не решаются. Но все предпосылки для избавления от неприятного соседства, при условии что сами жители дома будут блюсти чистоту, есть.

Основываясь на этом опыте, программа "Городовой" советует: если в вашем доме поселились грызуны, обращайтесь в инженерную службу и управляющую компанию.

"Городовой": как вывести ос, поселившихся на балконе

Еще одну интересную жалобу на новых соседей прислала Светлана Царева из района Бирюлево Западное: на балконе москвички поселились осы. Такое необычное обращение удивило не только бывалого "городового" Дмитрия Райкина, но и районных коммунальщиков. "За последние 13 лет моей работы - это первый такой случай, надеемся, последний", - отметила главный инженер ГУП ДЕЗ района Бирюлево Западное Светлана Лазурина.

Жительница дома 15, корпус 3 по Востряковскому проезду обнаружила гнездо на балконе около 3 месяцев назад. "Оно было небольшое, но с каждым днем стало увеличиваться", - посетовала она.

Со временем непрошенные гости выселили хозяйку с балкона, выходить на негобыло страшно. Однажды Светлана решилась пойти в атаку: взяла веник и попыталась сбить улей, откуда вылетел рой разъяренных ос. К счастью, дело обошлось всего одним укусом.

Прибыв на место, корреспондент программы "Городовой" не сразу разобрался, куда бежать: в отличие от крыс, опыта борьбы с осами у него еще не было. Помочь москвичке согласились в управе района.

Для борьбы с насекомыми районным властям пришлось вызвать целый отряд МЧС. Улей опрыскали ядом и после некоторых манипуляций осиный дом вместе с его обитателями оказался в мешке, а балкон снова вернулся в распоряжение своей законной хозяйке.

Делаем вывод: несмотря на то что осы практически никогда не селятся в многоквартирных домах, в МЧС есть специалисты, которые вам помогут. Если же вы решили самостоятельно убрать осиное гнездо, не забывайте про средства индивидуальной защиты: укусы ос очень опасны для человека.

Кто бы ни поселился по соседству, если они вам мешают, добивайтесь их выселения. Главное – знать, куда обращаться и в какую дверь стучать. В программе "Городовой" вы найдете рекомендации по решению самых разнообразных бытовых проблем.