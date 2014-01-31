В Москве выявлены нарушения на 108 млн рублей при строительстве МФЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Неэффективное расходование более 108 миллионов рублей выявлено при осуществлении программы по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ), информирует пресс-служба Контрольно-счетной палаты Москвы.

В 2013 году ведомство проводило проверку правомерности и эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества при реализации мероприятий по созданию и развитию сети МФЦ.

"В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств в рамках реализации Государственной программы на общую сумму 108 487,3 тысячи рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, по состоянию на 1 октября 2013 года в Москве было введено 65 многофункциональных центров, хотя их количество планировалось довести до 96.

Кроме того, в некоторых МФЦ оказывался не полный перечень госуслуг. Так, в частности, услуги, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Москве, оказывались в 61 из 65 действующих МФЦ, а Главным архивным управлением столицы - в 35 из 65.

