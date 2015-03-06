Стройкомплекс контролирует 188 строек в центре города

Фото: M24.ru

На контроле Стройкомплекса находится 188 объектов центрального округа общей площадью более 5,9 миллионов квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года на стройках в центре города провели 228 проверок и выявили 879 нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму порядка двух миллионов рублей. Повторные проверки показали, что большинство нарушений были устранены.

Государственный строительный контроль в Москве осуществляет Мосгосстройнадзор, входящий в структуру Стройкомплекса. Это надзорное ведомство проверяет стройки и на шумность. Так, уровень шума измеряли в Южном округе Москвы. Ранее с жалобой на шумные строительные работы в Мосгосстройнадзор обратилась жительница соседнего дома №6 по улице Серпуховский Вал.

"Чтобы проверить обоснованность нареканий, мы провели инструментальные обследования дома – замерили вибрацию, которую производила строительная техника", – сообщил специалист Центра экспертиз при комитете Сергей Крышов.

Он добавил, что окончательные результаты станут известны после компьютерной обработки данных. Тогда же комитет даст официальное заключение о наличии нарушений.

Ранее Мосгосстройнадзор отмечал, что чаще всего москвичи обращаются в ведомство именно с жалобами на шум на стройках. Так, за прошлый год из 495 жалоб, поступивших на "горячую линию", свыше 385 заявлений касались "шумных" строительных работ.

В начале февраля Мосгосстройнадзор приступил к проверке строек с помощью специального оборудования для измерений шума, вибраций и звукоизоляции ограждающих конструкций. Первые испытания по звукоизоляции специалисты лаборатории начали проводить прошедшей осенью.