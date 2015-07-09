За полгода камеры на дорогах зафиксировали почти 5 млн нарушений ПДД

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Почти 5 миллионов нарушений правил дорожного движения зафиксировали камеры на столичных дорогах в первой половине 2015 года, сообщили в m24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"За шесть месяцев 2015 года Центром автоматической фиксации ГИБДД Москвы было вынесено почти 4,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях", – уточнили в ведомстве.

Чаще всего столичные автомобилисты превышают скорость на 20–40 километров в час. За это нарушение водителям было направлено 3,6 миллиона протоколов. Кроме того, среди автовладельцев нашлось еще 65 тысяч "рецидивистов", нарушивших скоростной режим дважды за полгода.

Новые ПДД для пешеходов

На втором месте – выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В первой половине этого года за это водителей штрафовали 641 тысячу раз. Еще 83 тысячи штрафов выписали "обочечникам", которых камеры "поймали" на МКАД. Это нарушение устройства на кольцевой дороге научились распознавать только в апреле 2015 года.

Представители ГИБДД отмечают, что в местах установки камер количество аварий снизилось на 12,3 процента, а количество пострадавших в них людей на 12,8 процента. Сейчас на московских дорогах установлено 846 автоматических комплексов фотовидеофиксации В планах – установка еще 1,2 тысячи устройств.

Также в пресс-службе сообщили, что за прошедшие полгода Госавтоинспекция передала судебным приставам 2,4 миллиона постановлений о нарушениях, штрафы за которые должники не уплатили вовремя.

Ранее глава комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко предложила создать электронную доску позора для автомобилистов, которые часто нарушают ПДД.

По ее словам, на доске не должны отражаться конкретные статьи нарушений, только сообщаться их количество. Такая мера будет стимулировать автовладельцев вести себя на дорогах аккуратнее.