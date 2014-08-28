Фестиваль народных промыслов пройдет в Воронцовском парке

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В Воронцовском парке в конце августа состоится фестиваль народных промыслов, старорусских обрядов и праздников осени – "Щедрый Жнивень".

В эти дни посетители узнают об обрядах, связанных с праздниками сбора урожая.

"Гости парка смогут принять участие в традиционных гуляньях, кулинарных и рукодельных мастер-классах, казачьем плясе от Яраславы", - отметили организаторы.

Для детей организуют представление фольклорного кукольного коллектива "Театр на трех стульях". Также все желающие могут принять участие в развивающих играх.

Фестиваль пройдет с 29 по 31 августа. Вход бесплатный.