Фестиваль народных промыслов пройдет в Воронцовском парке

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В Воронцовском парке в конце августа состоится фестиваль народных промыслов, старорусских обрядов и праздников осени – "Щедрый Жнивень".
В эти дни посетители узнают об обрядах, связанных с праздниками сбора урожая.
"Гости парка смогут принять участие в традиционных гуляньях, кулинарных и рукодельных мастер-классах, казачьем плясе от Яраславы", - отметили организаторы.
Для детей организуют представление фольклорного кукольного коллектива "Театр на трех стульях". Также все желающие могут принять участие в развивающих играх.
Фестиваль пройдет с 29 по 31 августа. Вход бесплатный.