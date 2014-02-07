Двое умерли от передозировки наркотиками в Новомосковском округе

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое жителей Саранска обнаружены погибшими в результате передозировки наркотиками в съемной квартире в Новомосковском округе Москвы.

Накануне вечером в столичную полицию обратилась владелица одной из квартир в жилом доме в поселке Московский, которая сообщила о том, что не может попасть в свою квартиру.

"Прибывшие сотрудники полиции вскрыли дверь, после чего внутри были обнаружены тела двух мужчин. В ходе разбирательства было установлено, что погибшие снимали у женщины жилье, а сами были жителями города Саранска, 1980 и 1981 годов рождения", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Как установили эксперты, мужчины скончались от передозировки наркотическим средством, состав которого выясняется.