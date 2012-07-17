Смертность от наркотиков выросла в Москве за год вдвое

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Смертность в результате употребления наркотиков выросла в Москве в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника Управления Федеральной службы по контролю за наркотиками России по Москве Вячеслава Давыдова.

Он отметил, что в 2012 году было зарегистрировано 202 смерти от передозировки наркотиков. Это в два раза больше, чем в 2011 году, подчеркнул Давыдов.

Рост смертности он связывает с переходом наркозависимыми к потреблению более дешевых и низкокачественных наркотиков.

Давыдов добавил, что численность наркозависимых лиц, состоящих на учете, в столице превысило 26 тысяч человек. Это на 2,3 процента больше показателей прошлого года.

В этом году в Москве выявлено 6028 наркопреступлений, из них более 5 тысяч – тяжкие и особо тяжкие. Сотрудники УФС пресекли деятельность 144 организованных преступных групп и 53 наркопритонов, изъяли из незаконного оборота 298 кг различных наркотических и психотропных веществ.