Финансовый университет подтвердил гибель студентки в Ницце

Финансовый университет при правительстве РФ подтвердил гибель своей студентки во время атаки в Ницце. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

Погибшая – студентка 4-го курса факультета менеджмента Виктория Савченко. Ее подруга, также учащаяся Финансового университета, Полина Серебрянникова пострадала и в настоящее время находится в больнице.

Руководство вуза выразило соболезнования родным и близким погибшей Виктории Савченко, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшей Полине Серебрянниковой.

Ранее Сергей Собянин распорядился оказать помощь семье погибшей при атаке в Ницце москвичке.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце.

Водитель был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека. Среди них – одна погибшая россиянка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.