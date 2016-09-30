Полицейский спас 88-летнюю женщину от разъяренной собаки

Фото: ТАСС/Steimer, C./picture alliance/Arco Images G

Полицейский спас пожилую женщину от ее собственной собаки, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

ЧП произошло в районе Орехово-Борисово Северное 30 сентября. В одном из домов в Борисовском проезде были слышны женские крики о помощи и лай собаки.

Проникший в квартиру через балкон участковый полиции увидел, что собака вцепилась мертвой хваткой в 88-летнюю женщину. Затем бультерьер бросился на полицейского, который, в свою очередь, застрелил питомца из табельного оружия.

Как выяснилось, хозяйка квартиры подверглась нападению своей собственной собаки. Пострадавшая доставлена в одну из столичных клиник с множественными укусами.