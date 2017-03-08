Форма поиска по сайту

08 марта 2017, 14:43

Происшествия

Все напавшие на военный госпиталь в Кабуле боевики ликвидированы

Фото: ТАСС/Rahmat Alizadah

Афганские силовики спустя несколько часов вооруженного противостояния уничтожили всех боевиков, напавших 8 марта на военный госпиталь в Кабуле, передает РИА Новости.

Возле здания военного госпиталя недалеко от посольства США 8 марта произошел взрыв и началась перестрелка. СМИ утверждают, что боевиков было пятеро. Первый подорвался возле главного входа в больницу, а другие четверо, переодетые во врачей, проникли внутрь здания.

Силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжали оказывать сопротивление. "Операция завершилась. Все нападавшие уничтожены", – заявил представитель афганского МВД.

По последним данным жертвами нападения стали четыре человека, еще 66 получили ранения. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГ, запрещенная в Российской Федерации.

нападение Афганистан боевики погибшие госпиталь жизнь в мире ИГ

