Все напавшие на военный госпиталь в Кабуле боевики ликвидированы

Фото: ТАСС/Rahmat Alizadah

Афганские силовики спустя несколько часов вооруженного противостояния уничтожили всех боевиков, напавших 8 марта на военный госпиталь в Кабуле, передает РИА Новости.

Возле здания военного госпиталя недалеко от посольства США 8 марта произошел взрыв и началась перестрелка. СМИ утверждают, что боевиков было пятеро. Первый подорвался возле главного входа в больницу, а другие четверо, переодетые во врачей, проникли внутрь здания.

Силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжали оказывать сопротивление. "Операция завершилась. Все нападавшие уничтожены", – заявил представитель афганского МВД.

По последним данным жертвами нападения стали четыре человека, еще 66 получили ранения. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГ, запрещенная в Российской Федерации.