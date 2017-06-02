Число погибших в отеле Манилы увеличилось до 34 человек

Фото: ТАСС/Adolphe Pierre-Louis

Пожарные обнаружили 34 тела в отеле Resorts World Manila в Маниле, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters. Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.

Противопожарное бюро города установило, что большинство из них скончались от удушения. Несколько десятков человек находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в здание отеля Resorts World Manila в Маниле (Филиппины) и поджог столы в ресторане на втором этаже. В руках у нападавшего было оружие, но полиция исключила версию теракта, предположив, что это было ограбление.