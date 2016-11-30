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30 ноября 2016, 16:23

Экономика

Утвержден перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичное правительство утвердило на очередной налоговый период (2017 год) перечень объектов коммерческой недвижимости, по которым налог на имущество организаций рассчитывается от кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

В документе, с которым можно ознакомиться здесь, представлено около 24 тысяч объектов недвижимости, среди которых торговые, офисные здания и помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Со следующего года снимаются ограничения по площади объектов недвижимости, облагаемых налогом от кадастровой стоимости, в случае их расположения на земельных участках с торгово-офисным видом разрешенного использования. Также снижается с двух тысяч до одной тысячи квадратных метров минимальный порог площади зданий, фактически используемых для торгово-офисных целей.

Для предпринимателей, владеющих коммерческой недвижимостью, предусмотрена система льгот.

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налоги финансы бюджет имущественно-земельные отношения кадастровая стоимость

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