Утвержден перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости

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Столичное правительство утвердило на очередной налоговый период (2017 год) перечень объектов коммерческой недвижимости, по которым налог на имущество организаций рассчитывается от кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития.

В документе, с которым можно ознакомиться здесь, представлено около 24 тысяч объектов недвижимости, среди которых торговые, офисные здания и помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания.