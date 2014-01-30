Госкорпорации будут заранее предоставлять информацию о налогах

Госкорпорации обязали заранее предоставлять информацию о налогах на прибыль. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Компании обязаны предоставлять сведения в налоговые органы два раза в год - до 1 апреля и до 1 августа. Данные об отчислениях помогут более эффективно планировать федеральный бюджет и сделают работу организаций более прозрачной.

"Данная информация необходима для обеспечения эффективности бюджетного планирования, а также для повышения прозрачности деятельности государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием", - говорится в сообщении кабмина.

В перечень акционерных обществ, обязанных предоставлять прогнозы по налогам, вошли 18 компаний и госкорпораций, в том числе "РЖД", "Газпром", "Внешэкономбанк", "Транснефть", "Роснефть", "Ростехнологии" и другие.