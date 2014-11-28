Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября 2014, 16:01

Экономика

Налоговый калькулятор будет считать стоимость квартиры по БТИ

Фото: ТАСС\Сергей Фадеичев

Власти Москвы выпустили новую версию калькулятора для расчета налога на квартиру, сообщили M24.ru в департаменте экономической политики и развития.

Теперь калькулятор может автоматически определять инвентаризационную стоимость квадратного метра недвижимости по указанному адресу. Ранее это можно было узнать лишь в налоговом уведомлении или по запросу в бюро технической инвентаризации (БТИ).

Кроме того, в обновлении предусмотрена возможность определения объекта недвижимости на карте – ранее эта функция была выключена.

В ведомстве отметили, что результаты расчета налогового калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом.

Ссылки по теме


Напомним, сейчас власти не могут получать налог с объектов, введенных в эксплуатацию после 2012 года, в силу отсутствия у них инвентаризационной оценки, которая не применяется с 2013 года. Новый законопроект ликвидирует этот пробел.

Однако уплата налога на имущество по кадастровой стоимости начнется только с 2016 года. Также проектом закона устанавливается пятилетний переходный период.

После внесения поправок большинство москвичей будут платить налог на имущество физлиц по ставке 0,1%, исходя из кадастровой стоимости объекта до 10 миллионов рублей. Для объектов стоимостью от 10 до 20 миллионов рублей ставка налога составит 0,15%. Отметим, что налог не коснется льготных категорий граждан - инвалидов и пенсионеров.

Кадастровая оценка, которая необходима для расчета налога, производится не чаще одного раза в два года. Но в настоящее время используется низкая инвентаризационная стоимость, которая определяется по документам БТИ. Провести техническую инвентаризацию и оценку недвижимости или провести кадастровые работы на объектах в Москве и Московской области можно МосгорБТИ.

налоги связь экономика и предпринимательство налоговый калькулятор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика