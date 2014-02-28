ВНИИ атомного машиностроения возместил ущерб бюджету на 285 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийский НИИ атомного машиностроения заплатил 285 миллионов рублей налогов, ранее выведенных из компании через фиктивные фирмы.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, схему вывода денег руководство ОАО "ВНИИАМ" организовало в 2008-2010 годах.

Позже ФНС и управление экономической безопасности МВД провели проверку НИИ, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации".

Экс-руководитель института признал свою вину и погасил задолженность, в результате чего уголовное дело было прекращено.