Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2014, 08:57

Экономика

ВНИИ атомного машиностроения возместил ущерб бюджету на 285 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийский НИИ атомного машиностроения заплатил 285 миллионов рублей налогов, ранее выведенных из компании через фиктивные фирмы.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, схему вывода денег руководство ОАО "ВНИИАМ" организовало в 2008-2010 годах.

Позже ФНС и управление экономической безопасности МВД провели проверку НИИ, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации".

Экс-руководитель института признал свою вину и погасил задолженность, в результате чего уголовное дело было прекращено.

Сайты по теме


налоги следствие уголовные дела НИИ неуплата налогов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика