ВНИИ атомного машиностроения возместил ущерб бюджету на 285 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС
Всероссийский НИИ атомного машиностроения заплатил 285 миллионов рублей налогов, ранее выведенных из компании через фиктивные фирмы.
Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, схему вывода денег руководство ОАО "ВНИИАМ" организовало в 2008-2010 годах.
Позже ФНС и управление экономической безопасности МВД провели проверку НИИ, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации".
Экс-руководитель института признал свою вину и погасил задолженность, в результате чего уголовное дело было прекращено.
Сайты по теме