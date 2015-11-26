Названа сумма предлагаемого сбора за интернет-покупки из-за рубежа

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Федеральная таможенная служба назвала предполагаемую сумму сбора за онлайн-покупки. Планируется ввести пошлину от 10 до 15 евро за каждую интернет-посылку стоимостью от 22 до 150 евро. Об этом сообщила замруководителя ФТС Татьяна Голендеева, передает "Интерфакс".

Голендеева также предупредила о возможном введении новых сборов, если России не удастся договориться с Евразийским экономическим союзом.

Если Россия будет самостоятельно устанавливать размер ставок на интернет-покупки, то посылки стоимостью до 22 евро не будут облагаться налогом. А вот за покупки дороже 150 евро россиянам придется заплатить 10–15 евро и 30 процентов от стоимости товара.

Возможность интеграции России и Евразийского союза обсудят на заседании Совета ЕАЭС, которое состоится 2 декабря.

Сейчас в России действуют правила Евразийского союза. В соответствии с ними, онлайн-покупки в пределах одной тысячи евро в месяц и весом до 31 килограмма налогом не облагаются.

Если же вес или сумма превышают эти показатели, взимается пошлина в размере 30 процентов от таможенной стоимости товаров.