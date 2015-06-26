Гендиректора "СУ-155" обвинили в неуплате налогов на миллиард рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору строительной компании "СУ-155" Александру Мещерякову в неуплате налогов. Следователи уверены, что коммерсант скрыл от государства около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба СКР.

В настоящее время правоохранители проводят допрос Мещерякова. По окончании допроса будет решен вопрос об его заключении под стражу.

По версии следствия, Мещеряков не перечислил государству налог на доходы физлиц с работников предприятия за 2012–2013 годы. Следователи полагают, что эти средства он использовал в личных интересах – на выдачу займов подконтрольным организациям, а также покупку векселей и иных ценных бумаг.

Таким образом, отмечают в СК, предприниматель хотел "укрепить свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов". Мещеряков фактически кредитовал подконтрольные ему организации и использовал деньги, подлежащие перечислению в бюджет, на осуществление текущей деятельности предприятия, подчеркнули в комитете.

Следователи собирают доказательства и выявляют дополнительные эпизоды преступления, а также ищут его предполагаемых соучастников.

Группа компаний "СУ-155" была основана в 1993 году, это один из крупнейших российских строительных холдингов. В состав группы входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. В 2014 году суммарная выручка "СУ-155", по предварительным данным, составила более 106 миллиардов рублей, долг – около 25 миллиардов.

Минэкономразвития РФ в феврале этого года включило "СУ-155" в список из 199 системообразующих организаций России.