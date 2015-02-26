Срок налоговых каникул для начинающих бизнесменов может составить два года

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Столичные власти планируют предоставить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сроком на два года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития города.

"Воспользоваться режимом налоговых каникул смогут впервые зарегистрированные московские предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения. Максимальная продолжительность налоговых каникул составит два года", – отметили в ведомстве.

Так, подготовлен законопроект, которым предусматривается около 30 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.

Ранее Владимир Путин подписал закон о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2015 года для начинающих бизнесменов на два года вводится нулевая налоговая ставка.

Новый закон направлен на поддержку субъектов малого бизнеса. Впервые зарегистрированные предприниматели, перешедшие в течение двух лет со дня регистрации на упрощенную или патентную систему налогообложения, смогут получить налоговые каникулы на два года.

Региональные власти смогут вводить нулевую налоговую ставку для новых ИП с 2015 до 2020 года. Такая ставка может быть применена в производственной, социальной и научной сферах.

Напомним, Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. Президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя хорошо зарекомендовали, не нуждаются в проверках и предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. Если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, от его проверок в последующие три года можно отказаться, считает Путин.