"Ведомости": "Мастер-Банк" закрыли из-за налогового мошенничества

Фото: ИТАР-ТАСС

Одной из причин, по которой у "Мастер-Банка" отозвали лицензию, были сомнительные сделки с крупной страховой компанией "Росно".

Как пишет газета "Ведомости", в 2007 году ФНС потребовала у "Росно" заплатить 66 миллионов рублей налога и 13 миллионов рублей штрафа, но отказалась зачесть в расходы 273 миллиона рублей, выплаченные 15 столичным компаниям.

Дальнейшая проверка показала, что все 15 фирм зарегистрированы на владельцев "Мастер-Банка", а в каждом из ООО работали по два человека. Налоговики сделали вывод, что сотрудничество "Росно" с владельцами банка было направлено на получение необоснованной налоговой выгоды.

Еще одна версия, которую выдвигают эксперты – делом "Мастер-Банка" занималась ФСБ с 2007 года, и на Лубянке старались держать под контролем весь банковский сектор. По словам бывших сотрудников ФСБ, они собирали информацию о ряде сомнительных операций банков, но в один момент руководство остановило расследование, объяснив это "сознательностью" банкиров.

Напомним, ЦРБ с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.