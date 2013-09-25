Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 11:59

Экономика

ФСКН предлагает ввести налог на жителей "резиновых" квартир

В ФСКН предложили взимать налог за каждого жителя "резиновых" квартир

В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков предложили ввести налог на каждого жителя "резиновых" квартир.

Как сообщает телеканал "Москва 24", собственников квартир, которые сдают жилье приезжим, нужно обложить новым налогом - из расчета 500 рублей в сутки за каждого мигранта.

Регистрация одного приезжего обойдется владельцу жилья в 15 тысяч рублей в месяц, а за год получается 180 тысяч рублей налога. В ведомстве считают, что такая сумма должна отпугнуть арендодателей, что в свою очередь поможет в борьбе с так называемыми "резиновыми" квартирами.

