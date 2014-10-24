Столичные налоговики приглашают москвичей на День открытых дверей

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Столичное управление ФНС совместно с департаментом экономической политики проведут 25 октября День открытых дверей для налогоплательщиков, сообщает пресс-служба департамента.

Участниками всероссийской акции "День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц" станут все районные налоговые инспекции столицы.

Представители московского правительства и налоговой расскажут об уплате имущественных налогов за квартиру, жилой дом, земельный участок, автомобиль, сроках оплаты транспортного налога. Кроме того, планируется обсудить действующие в столице ставки и льготы, электронные сервисы, а также порядок действий налогоплательщика, если он не согласен с расчетом налога

В мероприятии примут участие замначальника Управления налоговой политики департамента экономической политики и развития Алексей Григорьев, а также начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС по Москве Александр Меньков.