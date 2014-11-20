Торговые сборы смогут частично выровнять налоговую нагрузку на бизнес – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Введение муниципальных сборов с предприятий торговли - один из наиболее удачных шагов властей, заявил руководитель научного направления "Макроэкономика и финансы" института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский.

"Я не могу сейчас рассуждать о цифрах, потому что никаких подробных расчетов мы не проводили, но по результатам опросов и наблюдений, можно предполагать, что свыше 50% торгового оборота мелких сетей и магазинов – находятся в тени", - отметил он.

В этой связи введение муниципальных сборов с предприятий торговли стало бы успешным решением.

"Муниципальные налоги с предприятий торговли – один из наименее критикуемых и наиболее удачных шагов, поскольку предприятия в этой сфере обладают большими возможностями для уменьшения налоговых платежей и оптимизации бизнеса. Эта отрасль не является производящей, поэтому здесь можно экспериментировать", - считает эксперт.

При этом Дробышевский полагает, что муниципальные сборы не способны выровнять налоговую нагрузку для бизнеса. По его мнению, это новаторство может решить проблему лишь частично.

"Величина сборов пока никак не привязана ни к обороту фирмы, ни к ее доходности: сумма платежей будет устанавливаться исходя из площади торгового помещения. Потому администрирование сборов будет довольно простым делом для муниципалитетов. С другой стороны, нужно понимать, что если не усилить контроль за фактами регистрации предприятий, то полного равноправия всех юридических лиц перед законом гарантировать нельзя", - добавил он.



Напомним, на прошедшем во вторник форуме ОНФ Владимир Путин прокомментировал введение муниципальных сборов с предприятий торговли. По словам президента, это связано с тем, что крупные московские торговые сети практически не платят налоги.

"Московские власти доложили в правительство и администрацию президента, что за прошлый год крупные торговые сети заплатили налогов не больше, чем пару десятков миллионов рублей. Это крайне мало", - сказал Путин.

Денис Елаховский - об изменениях в налоговых сборах с торговых точек

Отметим, что столичные власти планируют ввести местные сборы с торговых объектов с 1 июля 2015 года. "В ближайшее время мы объявим те решения, которые уже обсуждаются с бизнесом. При этом за базу мы берем более низкие ставки, которые уже действуют в Москве для патентов. Ставки в столице будут ниже максимальных, определенных на федеральном уровне ", - сообщил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Решетников добавил, что предприниматели не почувствуют дополнительной налоговой нагрузки из-за введения местных сборов. "В нынешней конструкции торгового сбора добросовестный бизнес, привыкший платить налоги, никакую дополнительную нагрузку вообще не почувствует", - отметил он.

Ранее на Сочинском форуме премьер Дмитрий Медведев заявил, что в регионах могут ввести местные сборы за право заниматься бизнесом в сфере торговли, общепита и туризма. Они появятся в 2015 году как альтернатива налогу с продаж, который в России решили пока не вводить.

С 2015 года сборы смогут устанавливать власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Ставки будут определять муниципалитеты в расчете на объект торговли или на его площадь. При этом ставка сбора не может превышать сумму налога по патентной системе налогообложения.