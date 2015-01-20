Московское УФНС начало прием налоговых деклараций

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В Москве началась декларационная кампания 2015 года, сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Москве. Граждане, которые платят налоги самостоятельно, должны представить декларации не позднее 30 апреля.

Всего в 2014 году налоговые органы Москвы получили свыше 340 тысяч налоговых деклараций по НДФЛ. При этом 22,5 тысячи из них подали москвичи, которые сдают свои квартиры в аренду. Сумма налогов по этим декларациям превысила 792 миллиона рублей.

Всего жители Москвы, подавшие налоговые декларации, в прошлом году заплатили более 29 миллиардов рублей.

Напомним, с 1 января 2015 года вступает в силу новая схема расчета налога на недвижимость по ее кадастровой стоимости. При этом собственники недвижимости начнут платить по новой схеме с 2016 года.

Сумма налога будет рассчитываться, исходя из кадастровой (близкой к рыночной) стоимости жилья. Кадастровую стоимость определяет сегмент недвижимости, площадь, год постройки, расположение и другие факторы. Налоговая ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости дешевле 10 миллионов рублей и 0,15% для квартир от 10 до 20 миллионов рублей.

Для объектов стоимостью от 20 до 50 миллионов рублей включительно – 0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей – 0,3%. Имущество стоимостью свыше 300 миллионов рублей будет облагаться налогом по ставке 2%.

Налог не коснется льготных категорий граждан – инвалидов и пенсионеров.