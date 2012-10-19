За 9 месяцев налоговые поступления в бюджет превысили 900 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

За 9 месяцев 2012 года налоговые поступления в консолидированный бюджет столицы превысили 900 млрд рублей. Налог на добавленную стоимость обеспечил наибольшую долю поступлений - 39,9%или 514,5 млрд рублей.

"В консолидированный бюджет города от организаций, состоящих на налоговом учете в налоговых органах Москвы, поступило 680,1 млрд рублей. С учетом налогов и сборов, перечисленных от налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России, в январе-сентябре в консолидированный бюджет города поступило 922,9 млрд рублей", - заявили в УФНС по Москве.

Налогов на доходы физических лиц было собрано на сумму 331,4 млрд рублей или 25,7% от общих поступлений в консолидированный бюджет России, передает ИТАР-ТАСС.

В федеральный бюджет от московских налогопательщиков поступили платежи на сумму 610,6 млрд рублей.