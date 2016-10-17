ФНС обязала владельцев зарубежных счетов лично отчитаться о налогах

Фото: ТАСС/Максим Никитин

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала приглашать россиян с зарубежными счетами лично посетить инспекцию, сообщает "Интерфакс". Людям уже поступают письма.

Физических лиц обязали предоставлять отчеты по движению средств по зарубежным счетам в 2015 году. На практике нововведение заработало в 2016-м. Перед ФНС было необходимо было отчитаться до 1 июня 2016 года.

Согласно КоАП РФ, штраф за непредставление отчета составляет до трех тысяч рублей, если это первое нарушение. В ФНС объяснили зачем рассылают письма налогоплательщикам.

Прежде чем штрафовать налогоплательщиков, необходимо убедиться в совершения административного правонарушения. Этот вопрос находится на особом контроле в ФНС, – подчеркнул представитель налоговой службы.

