Сроки подачи уведомлений по торговому сбору продлили до конца июля

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Столичные предприниматели смогут подать уведомления по торговому сбору до конца июля, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

К 15 июля в налоговые органы подали уже более 35 тысяч уведомлений плательщиков торгового сбора. По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, обычно на одно уведомление приходится по два торговых объекта.

Ранее документы необходимо было подать с 1 по 7 июля 2015 года, но срок подачи решили продлить. При этом уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора продолжают поступать, в основном, по почте.

Индивидуальные предприниматели, не подавшие уведомление в налоговую инспекцию в установленный срок, еще могут это сделать. В противном же случае за несвоевременную подачу уведомления необходимо будет уплатить штраф 200 рублей.

"Лучше сейчас прийти и подать уведомление. Если потом при проверке выяснится, что вы ведете торговлю на незадекларированной площади, штраф составит 10% от оборота, но не менее 40 000 рублей. Кроме того, в такой ситуации на сумму торгового сбора нельзя будет уменьшить налог на прибыль, налог по упрощенной системе налогообложения или НДФЛ", - объснил Максим Решетников.

Налоговые службы перешли на усиленный режим работы, а в налоговых инспекциях сотрудники департамента экономической политики и развития города проводили дополнительные консультации по вопросам подачи уведомлений и уплаты торгового сбора.

Также была разработана специальная программа "Налогоплательщик ЮЛ". С ее помощью можно подать уведомление в электронном виде. Такой способ выбрали уже около 13 000 организаций и предпринимателей.

В среднем по городу размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Но если торговые площади предпринимателя располагаются за МКАД, то к платежам применяют коэффициент 0,7. А вот за торговлю в центре города придется платить в два раза больше – 240 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год.

Владельцев торговых объектов на окраинах Москвы обяжут выплачивать 84 тысячи рублей, в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров. За каждый дополнительный метр будут начислять по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр. Управляющие компании розничных рынков, будут платить 50 рублей в квартал за 1 квадратный метр площади рынка.

Под действие закона о торговом сборе не подпадают интернет-магазины. Речь идет только стационарных торговых объектах с торговым залом.