15 февраля 2016, 10:40

Экономика

Отсрочка при постоплате в системе "Платон" составит один месяц

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отсрочка по платежу при постоплате в системе "Платон" составит месяц. Для того, чтобы воспользоваться отсрочкой, необходимо подать заявление оператору системы, сообщает пресс-служба компании "РТ-Инвест Транспортные системы".

Сделать эту операцию можно будет с 15 апреля. После этого пользователи, обратившиеся с заявлением, смогут вносить плату за пройденный километраж в течение месяца.

В настоящее время технические условия постоплаты уже разработаны, а порядок ее применения – пока нет. Он будет определен постановлением правительства России.

По сообщению Минтранса, чтобы воспользоваться механизмом постоплаты, перевозчик должен работать в рамках правового поля, а именно – иметь бортовое устройство и быть зарегистрированным в системе не менее двух месяцев без задолженности за неоплату проезда по федеральным трассам.

Кроме того планируется сократить срок действия стандартных маршрутных карт до семи суток с момента приобретения.

Напомним, система взимания платы "Платон" начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 года. Автоматизированная система создана в целях взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда.

Действие системы распространяется на 50 тысяч километров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".

налоги оплата дальнобойщики

