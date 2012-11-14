Москва потеряла почти 150 млрд рублей из-за новой налоговой системы

Фото: ИТАР-ТАСС

Потери бюджета Москвы в 2012 году достигли почти 150 миллиардов рублей. Это произошло в результате изменения системы налогообложения и поступления налогов в регионы.

"Могу сказать, что в результате этих мер только в этом году Москва потеряла больше 100 миллиардов рублей, и цифра приближается к 150 миллиардам рублей гарантированной доходной базы, которая распределилась по другим регионам России", - сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Ранее глава московского департамента экономической политики и развития Максим Решетников говорил, что потери столичной казны от изменения налогообложения в 2012 году могут составить 90-100 миллиардов рублей. По прогнозам, потери по консолидированным налогоплательщикам должны были составить 40-45 миллиардов рублей.

При этом Андрей Шаронов отметил, что для регионов изменения в налоговой системе полезны, сообщает РИА Новости.

"Как представитель правительства Москвы я должен об этом пожалеть, но как просто гражданин России, наверное, должен сказать, что это заставляет нас больше держаться в форме и дает больше возможностей для регионов", - подчеркнул заммэра.

Напомним, с 1 января 2012 года в РФ крупные холдинги получили возможность объединять свои дочерние компании в консолидированные группы налогоплательщиков. В группах суммируются прибыли и убытки деятельности каждого участника. Другими словами, консолидируется налоговая база, что может снизить общую сумму налога на прибыль.

Изменилась и география платежей: налог уплачивается в бюджет того региона, где расположено основное производство корпорации. Больше всех от этого пострадала Москва - поступления в столичный бюджет только от "Газпрома" снизились на 50 миллиардов рублей. Для смягчения этих последствий Госдума приняла закон, устанавливающий трехлетний переходный период, в течение которого налоговые поступления будут уходить в другие регионы.