За шесть месяцев в Москве собрали на 8 процентов больше налогов, чем год назад

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Объем налоговых доходов бюджета Москвы за шесть месяцев текущего года увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,4 процента (58,6 миллиарда) и составил 754,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Прирост в большей степени обеспечили поступления по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Кроме того, увеличению доходов способствовали поступления от введенного в июле прошлого года торгового сбора, а также налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения.

При этом за последние пять лет темп роста налоговых доходов в столице составил 17 процентов, что в два с лишним раза ниже прироста как по федеральному бюджету (+44 процента), так и по региона РФ без Москвы (+36 процентов).

Прирост инфляции за тот же период (40 процентов - по России и 42 процента - по Москве) также опережает прирост налоговых доходов бюджета Москвы более чем в два раза.

По словам главы департамента Максима Решетникова, рост налоговых доходов носит восстановительный характер. Во многом он является следствием низкой базы предыдущего года.

"Московская экономика гибко отреагировала на изменения, адаптировалась и обрела дополнительную прочность. В то же время нам сложно будет удержать такой темп по итогам года. Возможно, в декабре результаты будут скромнее", – отметил он.