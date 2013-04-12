Риэлторы помогут властям узаконить рынок арендного жилья

Сделать рынок арендного жилья прозрачнее помогут риэлторы

С легализацией рынка арендного жилья столичным властям помогут риэлторы. Власти заключили Меморандум о сотрудничестве с Московской ассоциаций риэлторов. Подписи под документом поставили Андрей Шаронов и президент ассоциации Сергей Жидаев. Легализация аренды квартир поможет защитить права как арендодателей, так и арендаторов, рассказал в эфире "Москва FM" Жидаев.

"Платить налоги выгодно. Человек попадает в правовое поле. Люди понимают, что налоги нужно платить, а 13% это мало. Люди потеряют мало денег, но приобретут много прав", - отметил Жидаев.

По его словам, в задачу риэлторов войдет информирование горожан обо всех преимуществах цивилизованного рынка аренды жилья. При этом никаких принудительных в отношении арендодателей приниматься не будет.

"Просто есть привычка – сдавать квартиры в аренду, не платя налоги. Сейчас мы эту привычку будем исправлять. Мы должны всем объяснить, что сделки по аренде жилья выгоднее легализовать. Никакой обязаловки нет, только разъяснительная работа", - подчеркнул Жидаев.

За один год количество легальных арендаторов увеличилось в 2 раза. В 2011 году налоги за сданные квартиры платили 7,5 тысяч москвичей, а в 2012 году эта цифра выросла до 15 тысяч.

Создать цивилизованный рынок аренды столичное правительство пытается уже давно. Так, власти намерены стимулировать инвесторов на строительство доходных домов. К концу 2014 года собираемость налогов с аренды квартир должна вырасти в 9 раз.