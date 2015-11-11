Предприниматели заплатили 2 млрд рублей торговых сборов за квартал

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Около двух миллиардов рублей поступило в столичный бюджет от первой уплаты торгового сбора, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В налоговую службу поступило около 50 тысяч уведомлений от предпринимателей почти на 80 тысяч торговых объектов. Часть предпринимателей заявили о праве на освобождение от уплаты сбора.

"Мы продолжаем вести активную разъяснительную работу с бизнесом, в том числе через общественные организации, о необходимости подачи уведомлений по торговому сбору, правилах уплаты и порядке получения льгот", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Напомним, в Москве закон о торговом сборе вступил в силу 1 июля. Столичные бизнесмены-торговцы должны ежеквартально вносить обязательный платеж с конкретного объекта. Предприниматели уплачивают сбор в счет других налогов.

Размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Если торговый объект находится в центре Москвы, то к базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 2, а если магазин расположен за МКАД – коэффициент будет равен 0,7.

Таким образом, торговцев в центре города обязали платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы – 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).

Ранее Сергей Собянин заявлял, что торговый сбор является символическим и не создает излишней нагрузки на предпринимателей.

"Торговый сбор введен в минимальных объемах и по сути дела является символическим. Это не платеж, поскольку в зачет сбора вносится налог на прибыль", – сказал мэр Москвы.

Он также добавил, что торговый сбор является одной из форм легализации малого бизнеса, которая призвана вывести предпринимателей из тени и продемонстрировать им широкие возможности для развития своего дела в городе.

Более дополнительную информацию о правилах торгового сбора можно получить на сайте департамента и портале ФНС России по городу Москве, а также в управах районов и управляющих компаниях торговых центров.