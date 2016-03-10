Аренда жилья принесла в бюджет Москвы 1,1 миллиарда рублей налогов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В прошлом году налоговые поступления от аренды жилья в бюджет столицы выросли более чем на 200 миллионов рублей или на 19 процентов и составили около 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

При этом налоги от сдачи квартир составили 905 миллионов рублей, а продажа патентов на аренду принесла в бюджет города 223 миллиона рублей

В 2015 году горожане подали более 24 тысяч налоговых деклараций (на 1,7 тысячи больше, чем в 2014 году) и приобрели 2 тысячи 277 патентов по аренде (1 тысячу 950 в предыдущем году).

Как отметили в ведомстве, с момента старта проекта по легализации рынка аренды жилья в 2011 году поступления в бюджет от сдачи помещений в аренду выросли почти в 10 раз.

"Несмотря на общее снижение активности и арендных ставок на рынке жилья, количество граждан, задекларировавших свой доход от сдачи квартир в аренду, не уменьшилось, а даже выросло на 7 процентов. По самым скромным подсчетам более 1 миллиона квадратных метров жилья или 26 тысяч квартир в городе сдаются легально", – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников отметил, что поступления от патентов выросли более чем на 80 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Отмечу положительный эффект от снижения на 40 процентов стоимости патентов на аренду квартир до 75 квадратных метров с 2016 года. В декабре 2015 года уже приобретено таких патентов на текущий год на 16 процентов больше, чем в предыдущем", – сказал он.