Cегодня в СМИ: электронный паспорт и выборы без присмотра

Фото: m24.ru

Операторам приоткрыли вход в метро

Строительство сотовых сетей в московском метро, замороженное в 2011 году, возобновляется. Операторы завершают недостроенные участки и собираются строить новые вместе, сообщают "Ведомости".

МТС покрыла 3G-сетью Сокольническую и Таганско-Краснопресненскую линии московского метро, а также улучшила 3G-покрытие на кольцевой линии. Проложенный на станциях и в тоннелях излучающий кабель позволяет без обрывов и повторной регистрации в сети пользоваться интернетом во время движения между станциями и в переходах между линиями метро.

Новые налоги отложат на семь лет

Новые налоговые ставки будут вступать в силу в России только через семь лет после их официального принятия и опубликования. Законопроект с таким предложением внесла в Госдуму группа депутатов. Нововведения должны положительно сказаться на бизнесе и рядовых налогоплательщиках, пишет "Российская газета".

По словам авторов законопроекта, его цель - создать правовые основы для обеспечения устойчивого развития отечественной экономики. Этого как раз и можно достичь через подобную стабилизацию системы налогообложения для плательщиков, считают они.

Электронным паспортом можно будет расплачиваться в магазинах, за налоги и кредиты в банках

Появятся ли у россиян электронные паспорта, которыми можно будет расплачиваться за покупки в магазине? И когда? Ведь обязательную выдачу универсальной электронной карты (УЭК) отложили еще на два года.

С чем это было связано? Что будет через два года?

На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил президент федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" Алексей Попов.

Владельцы кинотеатров вступились за иностранные фильмы

От введения НДС на продажу билетов на иностранные фильмы пострадают исключительно кинотеатры и отечественное кинопроизводство – такое мнение высказали в обращении к Путину руководители крупнейших российских киносетей, передают "Ведомости".

Обращение с просьбой не вводить налог направлено российскому президенту во вторник, 7 июля, профильным партнерством "Киноальянс" и девятью крупнейшими сетями кинотеатров. Также его подписали руководители сетей "Люксор", "Мираж синема", "Мори синема", "Пять звезд", "Синема парк" и "Синема стар".

ФАС займется футболом

ФАС просят аннулировать конкурс за 2,2 млрд рублей на строительство инфраструктуры к ЧМ-2018, сообщают "Ведомости".

В технической документации конкурса на проектирование и строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве допущены нарушения. В середине июня он подал жалобу в УФАС по Москве на заказчика конкурса – АО "Олимпийский комплекс "Лужники".

В июне продажи автомобилей замедлили падение

В июне 2015 года продажи автомобилей в России сократились к уровню годичной давности на 29,7% до 140 161 машины, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишут "Ведомости".

По сравнению с четырьмя предыдущими месяцами падение замедлилось. В мае оно составляло 37,6%, в апреле – 41,5%, в марте – 42,5%, в феврале – 37,9%. Более того, впервые с марта зафиксирован рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем – более чем на 11%.

Выборы без присмотра

На оснащение видеокамерами всех УИКов в единый день голосования 13 сентября не нашел средства ни один регион, передает "РБК".

Лишь в двух видеонаблюдение будет вестись на некоторых участках. Оно не заложено и в бюджет выборов Думы-2016.

В России хотят производить сверхлегкие космические ракеты

Основатели проекта "Лин индастриал" хотят производить сверхлегкие ракеты для запуска микроспутников, сообщает "РБК".

Представить, что частный стартап сможет осилить такой проект, довольно сложно, предупреждают специалисты.

Москва и Вильнюс разбираются с наследием Юрия Лужкова

На встрече с послом России в Литве Александром Удальцовым новый мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выразил сомнение в том, что следует доводить до конца строительство в городе российского культурно-делового центра, получившего название Дом Москвы, пишет "Коммерсантъ".

Заявление стало весьма неожиданным, так как возведение объекта практически завершено — через полгода он должен быть сдан. Одной из причин скептического отношения господина Шимашюса стало то, что в Москве до сих пор не открылся аналогичный литовский центр — Дом Вильнюса.

В области хотят свернуть долевое строительство жилья

Власти Подмосковья, где строится десятая часть всего российского жилья, предлагают продавать в основном уже готовые квартиры, минимизируя средства дольщиков, передает "Коммерсантъ".

Эта идея не нравится девелоперам и риэлторам: они предупреждают, что из-за необходимости привлекать в банках займы цены в новостройках вырастут на 20-50%. Сейчас компании фактически кредитуют покупатели.

Коллекторы ожесточились

Правозащитники и профессиональные ассоциации фиксируют значительный рост жалоб от населения на действия коллекторов, сообщает "Коммерсантъ".

Сокращение розничного кредитования привело к падению спроса на услуги по взысканию, и, чтобы загрузить свои мощности, коллекторы вынуждены существенно снижать цены, что негативно сказывается на эффективности сбора долгов. Чтобы сохранить ее на прежнем уровне и не работать себе в убыток, взыскатели ужесточают подходы к взысканию долгов.